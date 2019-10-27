عام / الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يرفع مستوى جاهزية الفرق الإسعافية بسبب التقلبات الجوية
الأحد 1441/2/28 هـ الموافق 2019/10/27 م واس
عرعر 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس
رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية الفرق الإسعافية في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله - بسبب تقلبات الأجواء التي تشهدها المنطقة.
ودعا الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ، المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأحوال الجوية ,بالإضافة الى أهمية تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث- لا قدر الله والتجمع في أماكن السيول .
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19:13ت م
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