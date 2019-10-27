عرعر 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسرفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية الفرق الإسعافية في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله - بسبب تقلبات الأجواء التي تشهدها المنطقة.ودعا الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ، المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأحوال الجوية ,بالإضافة الى أهمية تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث- لا قدر الله والتجمع في أماكن السيول .// انتهى //19:13ت م0207