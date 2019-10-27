الجزائر 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستعادل نادي بارادو الجزائري مع منافسه الاوغندي كمبالا سيتي دون اهداف في مباراة جمعت الفريقين اليوم في كمبالا لحساب ذهاب الدور 16 مكرر من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.وتجري مباراة الاياب الأحد القادم الثالث من نوفمبر بالعاصمة الجزائرية .وكان شباب بلوزداد الذي يمثل الجزائر في المنافسات ايضًا قد أقصي من قبل نادي بيراميدز المصري في الدور السادس عشر.// انتهى //19:13ت م0208