السيح 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة تعليم الخرج اليوم ، لقاءً حول التحول الرقمي في التعليم بالقرن ‏الـ 21 ، بالتعاون مع وكالة التعليم العام بوزارة التعليم وشركة تطوير تقنيات التعليم ، وذلك بمشاركة رئيس الجمعية العالمية لأبحاث المواهب والتميز الدكتور عبدالله الجغيمان .وتناول اللقاء الذي أقيم بقاعة القصر للمؤتمرات بمدينة السيح ، برامج التحول الرقمي في التعليم ومشروع بوابة المستقبل وأثر ذلك على مستقبل التعليم في المملكة ومواكبة رؤيتها الطموحة 2030 .وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن اللقاء يأتي انطلاقا من أهمية التحول الرقمي في التعليم وضرورة رفع مستوى الوعي لدى القيادات وأفراد المنظومة التعليمية وكيفية تحويل البيئة التعليمية إلى بيئة تربوية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتماشياً مع توجهات وزارة التعليم نحو التحول للتعليم الرقمي وتطبيق بوابة المستقبل في مدارس التعليم العام .وأكد الدكتور الجغيمان في حديثه خلال اللقاء أهمية التسريع في التحول الرقمي وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة الداعمة للعملية التعليمية لدعم توجهات وزارة التعليم المستقبلية المنسجمة مع رؤية المملكة .فيما أكد مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية عبد الله الزايدي في كلمته خلال اللقاء على أهمية التقنية ودورها في النهوض بمختلف القطاعات الحيوية في المملكة والذي جاء ليؤكد حرص وزارة التعليم على التحول الوطني الذي انطلقت منه بوابة المستقبل .وأشار منسق بوابة المستقبل بتعليم الخرج محمد الحماد خلال اللقاء أن تعليم الخرج ركز في المرحلة الأولى على تطبيق مشروع بوابة المستقبل في 79 مدرسة للبنين والبنات .وشهد اللقاء عرض تجربة تعليم جدة في التحول الرقمي ومشروع بوابة المستقبل وأهم الطرق والوسائل الصحيحة في استخدام سبل نجاح هذا المشروع ومدى أثره على الطالب في حصيلته التعليمية.// انتهى //19:45ت م0214