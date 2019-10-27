حائل 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، بزيارة تفقدية لمركز الكهفة، ودشن عدداً من المشروعات التنموية فيها، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.وفور وصل سموه مركز الكهفة دشن مهرجان تمور "الفنخاء" بسوق التمور، وتجول في أرجاء السوق, الذي يشارك فيه عدداً من مزارعي التمور في محافظة الشنان، ويحوى الكثير من أنواع التمور.عقب ذلك افتتح سموه المنتزه البري, وأطلق عدداً من الغزلان, وشاهد حيوانات المها والنعام والحبارى وعدداً من الحيوانات والطيور النادرة وتجول في أرجاءه.بعد ذلك افتتح سمو أمير المنطقة المركز الحضاري بالكهفة واستقبل المواطنين , ثم شرّف الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة الذي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.وألقى كلمة أهالي مركز الكهفة تركي الشبلي, وأكد فيها حرص سموه على كل ما يخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها وقراها, عاداً هذه الزيارة صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب والعناية التي توليها الحكومة الرشيدة بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب منذُ عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - , مشيداً بما تشهده المنطقة ومحافظاتها من تطور ونمو في كافة المجالات.وشاهد سموه والحضور بعد ذلك عرضاً مرئياً عن المشاريع, التي شملت مشروع إنشـاء المركز الحضاري بالكهفة بقيمة أجمالية بلغت ( 4.579.753) ريالاً ومشروع إنشـاء المنتزه البري بالكهفة بتكلفة بلغت (1.947.500) ريالاً ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بتكلفة بلغت (1.181.000) ريال ومشروع تطوير الطرق في الأحياء ومشروع حدائق وممرات مشاة وساحات وملاعب للأطفال بالكهفة وقراها بقيمة إجمالية بلغت (300.000 ) ريال وتطوير وتأهيل الطرق والشوارع والإنارة بالكهفة وقراها وأعمال الأرصفة للشوارع وتركيب أعمدة الإنارة بتكلفة بلغت (2.354.500 ) ريال ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بالكهفة وقراها بتكلفة اجمالية قدرها (858.216) ريالاً ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتكلفة أجمالية بلغت (332.155) ريالاً.وفي ختام الحفل كرّم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد, محافظ الشنان سعود بن طحمور الغازي, وأمين المنطقة المهندس ابراهيم بن سعيد أبو رأس, وعدد من المشاركين في المهرجان, فيما تسلّم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.ونوّه سمو أمير منطقة حائل بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية ومنجزات تأتي بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - , مشيراً إلى ما تنعم به هذه البلاد المباركة من لحمة وطنية صادقة وأمن واستقرار وطمأنينة انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته في جميع المناطق والمحافظات والمراكز.وأوضح سموه أن تدشين وافتتاح مشروعات تنموية بالمحافظة سينعكس إيجاباً على المواطنين والمقيمين فيها, مؤكداً حرصه واهتمامه بمشروعات المنطقة كافة، ودفع مسيرة البناء والنماء فيها، والاستماع إلى الأهالي وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم, سائلاً الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة, وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.// انتهى //19:52ت م0215