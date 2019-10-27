حائل 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, العزاء والمواساة لأسرة اليحيا في وفاة الفقيد صالح الحمد المحمد اليحيا -رحمه الله-.جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الفقيد, يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ حيث كان في استقبال سموهما أشقاء الفقيد وأبناءه وعدد من أقاربه.وسأل سمو أمير منطقة حائل الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان, منوها سموه بسيرته الطيبة ونبل أخلاقه وأعماله الوطنية والخيرية والاجتماعية.من جانبه قدم أشقاء وأبناء وأقارب الفقيد صالح اليحيا -رحمه الله- شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما ومشاركتهما لهم في هذا المصاب الجلل ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب لسموهما الأجر والثواب وأن يسكن الفقيد أعلى درجات الجنة.// انتهى //19:52ت م0216