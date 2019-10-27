الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستصدر فريق غرناطة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه اليوم على ريال بيتيس بهدف دون رد اليوم في الجولة العاشرة من المسابقة .ومع تأجيل مباراة برشلونة المتصدر السابق وغريمه ريال مدريد إلى 18 ديسمبر، ضمن غرناطة البقاء في الصدارة حتى المرحلة المقبلة على الأقل، وذلك بعدما تمكن من رفع رصيده إلى 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن كل من برشلونة الثاني وبطل الموسمين الماضيين، وريال سوسييداد الثالث الفائز على سلتا فيغو اليوم بالنتيجة ذاتها، وأتليتكو مدريد الفائز السبت على أتلتيك بلباو 2 - صفر.// انتهى //20:04ت م0217