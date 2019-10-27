روما 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق اتالانتا على ضيفه أودينيزي بنتيجة 7-1 اليوم في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ، ليقلص الفارق عن يوفنتوس المتصدر وانتر ميلان الوصيف بعد تعادل الاخيرين مع ليتشي وبارما تواليا السبت .ورفع اتالانتا رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطتين عن انترميلان وثلاث نقاط عن يوفنتوس.وتغلب فريق بولونيا على سمبدوريا بنتيجة 2-1 ، فيما أهدر نابولي الرابع نقطتين ثمينتين بتعادله مع سبال صاحب المركز قبل الأخير 1-1 ، وتعادل أيضا تورينو مع كالياري 1-1.// انتهى //20:04ت م0218