رياضي / الدوري الإيطالي لكرة القدم : سباعية لاتالانتا تقربه من المتصدر
الأحد 1441/2/28 هـ الموافق 2019/10/27 م واس
روما 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس
تغلب فريق اتالانتا على ضيفه أودينيزي بنتيجة 7-1 اليوم في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ، ليقلص الفارق عن يوفنتوس المتصدر وانتر ميلان الوصيف بعد تعادل الاخيرين مع ليتشي وبارما تواليا السبت .
ورفع اتالانتا رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطتين عن انترميلان وثلاث نقاط عن يوفنتوس.
وتغلب فريق بولونيا على سمبدوريا بنتيجة 2-1 ، فيما أهدر نابولي الرابع نقطتين ثمينتين بتعادله مع سبال صاحب المركز قبل الأخير 1-1 ، وتعادل أيضا تورينو مع كالياري 1-1.
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20:04ت م
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