جيزان 28 صفر 1441هـ الموافق 27 أكتوبر 2019م واسدشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي مساء اليوم ، نهائيات بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية على مستوى المملكة والتي تستضيفها منطقة جازان بمشاركة 96 لاعباً من 8 إدارات تعليمية وذلك على ملعب المعهد العلمي بمدينة جيزان .وأكد الدكتور أبوهادي أن هذا التجمع الكبير يعد حافزاً لجميع اللاعبين للتنافس الشريف وتقديم أفضل المستويات ، سائلاً الله التوفيق لجميع المشاركين بالبطولة.وشهدت انطلاقة البطولة فوزاً لفريق تعليم الرياض على فريق تعليم القنفذة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، على أن تستمر بقية مباريات البطولة خلال الفترة المسائية طوال الأسبوع الحالي ، حيث جرى توزيع فرق البطولة على مجموعتين ضمت الأولى تعليم الرياض والقنفذة ومحايل عسير والمجمعة فيما ضمت الثانية تعليم صبيا والمذنب والقريات والطائف .// انتهى //20:04ت م0220