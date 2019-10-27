عمّان 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الحكومة الأردنية اليوم حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في إطار برنامج متكامل سيتم تنفيذه ضمن خطة زمنية تبدأ خلال أيام وتمتد لعدة أشهر.وأعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز عن المحاور الأربعة للبرنامج الوطني ، والتي تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وقال الرزاز:" إن الحكومة ستعلن الحزم التحفيزية لكل محور على مراحل زمنية خلال الفترة المقبلة، وشملت أولى الحزم محور "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار" ، عبر تحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، إضافة إلى تحفيز الاستثمار عبر حزمة من الإجراءات تضمنت تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة 10 سنوات أو أكثر حسب القطاع".// انتهى //20:22ت م0222