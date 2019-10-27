بريدة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسانطلقت المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي ( أتقن ) اليوم ، الذي تشرف على تنفيذه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بجميع المنشآت التدريبية بالمنطقة عبر البوابة الإلكترونية للتدريب التقني بالمنطقة.وبين مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أن البرنامج أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات المهنية وتلبية رغبات المواطنين في تطوير مهارتهم وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.وأشار إلى أن القبول في البرنامج فوري عبر البوابة الإلكترونية، وأن الأسبوع الأول من المرحلة الخامسة انطلق اليوم بالفترة المسائية ، ومدة كل برنامج 4 أيام بمعدل 4 ساعات يومياً ، حيث يمنح المتدرب شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة وأن يكون لائقاً طبياً.// انتهى //20:31ت م0223