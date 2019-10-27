بريدة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز مهارات للتدريب التابعة لجمعية أسرة ببريدة مساء أمس دورة بعنوان (حماية الورثة من نزاعات التركة) والتي قدمها الدكتور عبدالله بن علي العجلان بحضور عدد من المهتمين بهذا المجال بمقر الجمعية ببريدة .وتناولت الدورة أنواع التركة والوصية والديون والأملاك و الشراكات، بالإضافة إلى الزواجات و الطلاق و الإشهاد و التسجيل والتوثيق .واختتم " العجلان " الدورة بطرح عدد من المراجع النظامية كنظام القضاء ونظام المرافعات و نظام التنفيذ و الولاية على أموال القاصرين و الهيئة العامة للأوقاف و قسمة الأموال المشتركة .// انتهى //20:31ت م0224