الدمام 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسدشنت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اليوم أكاديمية طب الأسرة التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبة، بحضور الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده الرئيس وذلك في مقر الإدارة في الدمام.وأوضح رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب أن تخصص طب الأسرة من التخصصات الطبية الهامة التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية الأولية والشاملة لكافة أفراد الأسرة، وتعريف الأسرة بسبل الوقاية من الأمراض، مشيراً إلى أنه تم إنشاء الأكاديمية بهدف تطوير ودعم أطباء وطبيبات الأسرة من خلال التدريب لرفع مستوى الجودة والفعالية في هذا الجانب.وأشار إلى أن إنشاء الأكاديمية يضاف إلى منجزات التجمع الصحي الأول الذي حصل على الاعتماد المؤسسي الكامل في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لمدة 4 سنوات والتي تشمل 14 مستشفى و129 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.بدورها أبانت رئيسة أكاديمية طب الأسرة بالتجمع الصحي الأول الدكتورة ندى البونيان أن مدة التدريب في الأكاديمية تصل إلى ثلاث سنوات يقضي فيها المتدرب الجزء الأكبر من برنامج التدريب الإكلينيكي وطرق التدريب العلمية في التعليم الطبي، كما يحصل المتدرب على فرصة حضور دورات تدريبية في تخصص طب الأسرة.//انتهى//20:40ت م0225