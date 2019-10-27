برلين 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسفرط فريق فولفسبورغ في فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتاً بعد التعادل أمام ضيفه أوغسبورغ بدون أهداف اليوم في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 17 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف فرايبورغ الثاني وبفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر.في المقابل بقي أوغسبورغ في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط.// انتهى //20:45ت م0227