باريس 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أنّ مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي يعد ضربة موجعة لهم، ولكنّها لا تمثّل سوى مرحلة، لافتاً أنّ إلحاق الهزيمة النهائية بالتنظيم هي أولوية فرنسا.وقال ماكرون: "إن المعركة مستمرة بالتعاون مع شركائنا في التحالف الدولي حتى هزيمة التنظيم الإرهابي نهائياً، وهذه أولويتنا في الشرق الأوسط ".// انتهى //21:28ت م0233