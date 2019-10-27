الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستنطلق غداً الأدوار التمهيدية للبطولة الآسيوية الأولى للناشئين تحت سن 14 عاماً للعبة التنس بمواجهة تجمع اللاعب السعودي أدم الرضا وزميله حسن الفرج ، وذلك على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالمنطقة الشرقية .وتلعب 15 مواجهة أبرزها لقاء اللاعب السعودي علي العايش أمام الكويتي حسن الشطي، فيما يواجه اللاعب السعودي عبدالملك الشمراني منافسه الهندي ديف ماهيتا، ويلتقي اللاعب السعودي عبداللطيف المبرزي أمام الأردني مالك الكورنيه.ويشارك في البطولة 36 لاعباً من 12 دولة هي الكويت، أمريكا، هونغ كونغ، الأردن، بريطانيا، باكستان، الهند، كندا، سيرلنكا، أسبانيا، سويسرا، بالإضافة إلى السعودية "، وتجري منافساتها حتى مساء الخميس 1 نوفمبر المقبل وذلك حسب النظام المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي للتنس، حيث تتكون البطولة من دور تمهيدي ودور رئيس، وسيلعب المشاركون على عدة مراحل لمعرفة ترتيب اللاعبين.// انتهى //21:41ت م0235