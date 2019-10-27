حفر الباطن 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسوقف صاحب السمو محافظ محافظة حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، اليوم على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البرد الكثيفة التي شهدتها المحافظة.ووقف سموه على سير العمل بمستشفى حفرالباطن المركزي، عقب الأضرار التي لحقت به جراء الأمطار، واطمأن على الأعمال اليومية بالمستشفى من خلال منسوبيه وعلى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمستفيدين سواء المراجعين أو المنومين، حاثاً العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهود والتعاون في مثل هذه الظروف.وتفقد سموه شعيب فليج، وعلى تصريف مياه الأمطار هناك، ومدى فعالية قنوات تصريف السيول، وتجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة.وأكد سمو محافظ حفر الباطن على أهمية التعاون بين الجهات كافة، لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنين والمقيمين بالمحافظة.رافق سموه بالجولة التفقدية كلا من سعادة المشرف على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني ومدير عام ادارة الدفاع المدني بحفرالباطن العقيد عبدالهادي مزهر الكناني.//انتهى//21:42ت م0236