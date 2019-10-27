الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واساختتم الفريق الأول بنادي الشباب لكرة القدم تمارينه اليوم على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان، استعدادا لمواجهة فريق شباب الأردن غدا الاثنين على ملعب النادي الرئيسي، ضمن مباريات ذهاب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال .وانطلقت التدريبات بقيادة المدير الفني للفريق الكروي الأول الأرجنتيني خورخي ألميرون بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة ديغو أوسيي، عقب ذلك طبق اللاعبون تدريبات ترفيهية خفيفة في وسط الملعب، ثم أخضعهم المدرب لتطبيق الجمل الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وذلك للاطمئنان على جاهزيتهم للقاء. واختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.من جهة أخرى أكد المدير الفني لنادي الشباب خورخي ألميرون أن الفريق تنتظره غدًا مباراة مهمة وقوية أمام فريق ليس لدينا معلومات عنه غير إنه أقصى حامل اللقب، مشيرا إلى أن فريقه سيخوض المباراة بكل جدية، وسنقدم أفضل مالدينا من أجل الفوز .وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم : سنحترم المنافس، وسنستفيد من عاملي الأرض والجمهور الذين نشكرهم كثيرًا على وقفتهم خلف الفريق خلال المباريات الماضية ، وقدمنا نتائج جيدة في المباريات الماضية، حققنا من خلالها انتصارات متتالية أسعدت الجماهير الشبابية، وسنعمل على مواصلتها غدًا.من جانبه أكد لاعب نادي الشباب ناصر العمران أن لقاء الغد سيكون مهمًا بالنسبة للفريق، وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز ، ونحن جاهزون للقاء، وسنلعب من أجل الفوز لإسعاد جماهيرنا .وأضاف العمران: سنعمل على مواصلة الانتصارات التي حققناها في الدوري، وكل مباراة لها استعدادات خاصة، وسنطبق كل ما طلبه منا المدرب.// انتهى //21:44ت م0237