مدريد 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق غرناطة على ضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل اللاعب ألفارو فاديلو هدف غرناطة في الدقيقة 61.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد غرناطة إلى 20 نقطة، في صدارة الترتيب مؤقتًا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه برشلونة وسوسييداد وأتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد بيتيس عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.وفاز ريال سوسييداد على مضيفه سيلتا فيجو بهدف دون رد، فيما تغلب إسبانيول على مضيفه ليفانتي بالنتيجة ذاتها.ورفع سوسييداد رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة وأمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند تسع نقاط في المركز السابع عشر، بينما صعد إسبانيول إلى المركز التاسع عشر برصيد ثماني نقاط، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //21:47ت م0239