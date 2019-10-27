الدوادمي 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستنفذ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث خلال الأسبوع الجاري 9 برامج، ضمن الخطة التدريبية للأسبوع التاسع لبرامج الفصل الأول للعام الدراسي 1440هـ، التي تستهدف الهيئة التعليمية من الجنسين.وتهدف البرامج التدريبية التي بدأت اليوم وتنفذ على مستوى الإدارة والمقامة بمركزي التدريب التربوي بالمحافظة، إلى إثراء خبرات المعلمين والمعلمات.وتتضمن تلك البرامج تصميم الانفوجرافيك التعليمي، وورشة عمل حول التدريس المتمايز في تحسين التحصيل، والتغذية الرجعية، وورشة عمل حول مهارات رفع مستوى التحصيل الدراسي، ومقدمة في الأمن السيبراني، وملف الإنجاز، والأدوات الرقمية.// انتهى //21:50ت م0240