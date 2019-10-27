لندن 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسقلب فريق ليفربول الطاولة على ضيفه توتنهام وحسم قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في صالحه 2-1 مستعيدا نغمة الانتصارات ومعيدا الفارق إلى ست نقاط بينه وبين مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب.ويعد الفوز التاسع لليفربول هذا الموسم والأول بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في المرحلة الماضية، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 28 نقطة مقابل 22 لمانشستر سيتي الفائز على ضيفه أستون فيلا 3-صفر السبت، فيما مني توتنهام بخسارته الرابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //22:28ت م0242