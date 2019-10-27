رياضي / مونشنجلادباخ يهزم آينتراخت وينتزع صدارة الدوري من بايرن ميونخ
الأحد 1441/2/28 هـ الموافق 2019/10/27 م واس
برلين 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس
انتزع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من بايرن ميونخ حامل اللقب، بعدما تغلب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4 - 2 اليوم في ختام منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة .
ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 19 نقطة لينتزع المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 14 نقطة في المركز التاسع.
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22:30ت م
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