برلين 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسانتزع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من بايرن ميونخ حامل اللقب، بعدما تغلب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4 - 2 اليوم في ختام منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة .ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 19 نقطة لينتزع المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 14 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //22:30ت م0244