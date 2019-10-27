الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسحققت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة ناضا عبدالعزيز الميدالية البرونزية في منافسات رمي القرص في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت.ونالت ناضا البرونزية بحصولها على المركز الثالث في المنافسات التي أقيمت على ملعب نادي كيفان الرياضي بالكويت، بمسافة 55:9 أمتار، كما حصلت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى مزنة النصار على الميدالية البرونزية في سباق 10 آلاف متر.وتتواصل غداً مشاركة أخضر القوى في منافسات الدورة التي تستمر حتى الخميس المقبل بخوض 4 نهائيات في الرمح والجلة والقرص لجميع اللاعبات .// انتهى //23:19ت م0252