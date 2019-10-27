طريف 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية عن فتح باب الترشح لعضوية الجمعية العمومية، ابتداءً من اليوم ولمدة خمسة أيام وذلك في مقر الجمعية.وأوضحت الجمعية أن شروط العضوية أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يقل العمر عن 18 سنة، بالإضافة أن لا يكون صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة‏.// انتهى //23:29ت م0253