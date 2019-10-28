المدينة المنورة28صفر 1441 هـ الموافق 27اكتوبر 2019 م واسنظمت لجنة التنمية النسائية بالمدينة المنورة وبالتعاون مع فريق إعمار التطوعي وبالشراكة مع مستودع المدينة المنورة الخيري ضمن مبادرة صانعات المجد اليوم لقاء بعنوان مهارات التواصل مع الأبناء في المرحلة الجامعية، قدمته المدربة حنين سيف في قاعة الإكليل التابعة للمستودع الخيري.وأوضحت مديرة القسم النسائي بلجنة التنمية فاطمة الصيعري أن اللقاء استهدف الأمهات وربات المنازل، وأي امرأة تسعى لفهم أبنائها، الأمر الذي أسهم في إقبال السيدات الراغبات في إيجاد سبول وأساليب مثالية لضمان تواصل إيجابي مع أبنائهن، وكيفية معرفة شخصية الابن والوصول إلى قاعدة مشتركة.//انتهى//01:00ت م0256