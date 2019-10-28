ماليه 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، ومعالي رئيس الديوان الرئاسي بالمالديف الأستاذ علي زاهر، في مقر الوزارة بالعاصمة ماليه، اليوم، فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، والوفد المرافق له، الذي يزور المالديف حاليًا، على هامش برنامج الدورات العلمية والتدريبية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف، بمقر قاعة الندوات بالمركز الإسلامي في العاصمة ماليه بعنوان "رحمة واعتدال" في إطار الاتفاقية بين الوزارتين لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة.وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالتعاون القائم بين الوزارتين في مجال الشؤون الإسلامية، وسبل تعزيزها.ونوّه زاهر بالجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، ومد يد العون والمساعدة للبلدان جميعاً والمسلمة على وجه الخصوص، مشيداً بالدور الريادي للمملكة في المجالات كافة، لاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي والإنساني.وقدم الوزير "زاهر" شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة عقب نجاح الدورات العلمية " رحمة واعتدال " والتي كانت ثمرة التعاون القائم مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق المذكرة التي تم توقيعها سابقاً .وأشاد معاليه بالجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بمتابعة واهتمام من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكداً أن الوزارتين سوف تعملان سوياً لنشر الوسطية، ونبذل التطرف والمتطرفين، ومحاربة جميع الأفكار الضالة التي تخالف ديننا وعقيدتنا التي جاءت بالرحمة والمودة ومجانبة الغلو والتطرف.من جانبه أشاد وكيل وزارة الشؤون الإسلاميه للدعوة والإرشاد الدكتور محمد العقيل بالحفاوة والاستقبال اللذان رافقه ووفد الوزارة خلال هذه الزيارة، مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلاميه في المالديف، والعاملين بالوزارة على إسهاماتهم في نجاح البرامج العلمية.وفي ختام اللقاء قدم وزير الشؤون الإسلامية المالديفي هدية تذكارية للدكتور محمد العقيل، فيما قدم وكيل الوزارة الدكتور العقيل بدوره درعًا تذكاريًا ومصحف فاخرًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.حضر اللقاء من الجانب المالديفي معالي رئيس الديوان الرئاسي الأستاذ علي زاهر، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في ماليه سيف بن فهد القحطاني، ووزير الدولة للشؤون الإسلامية الشيخ إلياس جمال، والمستشار بوزارة الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق، ومستشار معالي الوزير للشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الشثري.// انتهى //01:00ت م0257