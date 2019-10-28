جدة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسعقدت سجون منطقة مكة المكرمة ممثلة بسجن النساء بإصلاحية جدة اليوم دورة تدريبية للنزيلات عن طرق صناعة الصابون، وذلك بالتعاون مع مركز بريق التميز للتدريب.وقالت مديرة سجن النساء مروة يوسف أن الدورة تضمنت ورشة عمل بإشراف قسم التأهيل والإصلاح، حيث تضمنت على تعريف النزيلات بالمواد المستخدمة في صناعة الصابون وطرق إذابة المواد والبدائل التي يمكن استخدامها في الإذابة، بالإضافة إلى تقسيم النزيلات إلى مجموعات لعمل أشكال مختلفة من الصابون، وتعليمهن فن التغليف ووضعه في علب هدايا.وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تقوم بها السجون، و تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من خلال بناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص لتأهيل ورعاية النزلاء والنزيلات.الجدير بالذكر أن سجون منطقة مكة المكرمة وقعت مؤخراً عقد شراكة مع معهد بريق التميز بهدف تدريب النزيلات على بعض المهارات التي تفتح المجال لهن في الانخراط في سوق العمل بعد الإفراج عنهن.// انتهى //01:00ت م0258