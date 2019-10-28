بوجوتا 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسبدأ الناخبون في الأورجواي اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ومن أبرز المرشحين عمدة مونتفيديو السابق ومرشح حزب فرينتي أمبليو الحاكم دانييل مارتينيز (62 عاماً) ، السيناتور السابق لويس لاكال بو (46 عاما) من حزب بارتيدو ناسيونال ، الاقتصادي إرنيستو تالفي، من حزب كولورادو الليبرالي، جيدو مانيني ريوس من حزب كابيلدو أبيرتو القومي اليميني المتطرف.ويصوت الناخبون أيضًا في الانتخابات البرلمانية لانتخاب 129 عضوا في البرلمان.وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الأول من شهر مارس المقبل.// انتهى //01:18ت م0259