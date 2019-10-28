الدمام 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسعقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية اليوم الملتقى الأول لمديري مراكز التنمية الاجتماعية بالمنطقة برئاسة مساعدة المدير العام لقطاع التنمية بفرع الوزارة ابتسام بنت عبدالله الحميزي، وذلك في مقر الفرع بالدمام.وأوضحت الحميزي أهمية دور إدارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المشترك بين الفروع والجهات التابعة لها وذلك للخروج بمعطيات تخدم المواطن وتحقق التميز بالخدمات المقدمة في المنطقة وضمان مخرجات عالية الجودة تسهم في تحقيق رؤية المملكة.وناقش الملتقى الاستعداد لتدشين البوابة الوطنية للتطوع وتحفيز الجهات بالخروج بمبادرات تطوعية متميزة بالتعاون مع إدارة تنمية المجتمع وحث المراكز والجهات أيضًا بتصميم الفرص التطوعية وحصرها، إضافة إلى مناقشة تذليل الصعوبات التي تواجه المراكز والجهات التابعة لها، ومتابعة المعاملات وإنجازها.وتخلل الملتقى عرض مبسط لأهم إنجاز إدارة التنمية ودورها الإشرافي على الجهات التابعة لها.يذكر أن الملتقى يهدف إلى تفعيل الروابط الاجتماعية والارتقاء بالخدمات التنموية بالمنطقة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 .// انتهى //01:29ت م0260