بيساو 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 اكتوبر 2019 م واسقتل شخص وأصيب العديد بجروح في احتجاجات بغينيا بيساو مطالبة بتأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من شهر نوفمبر القادم.وينتظر أن يخوض 12 مترشحًا وقع قبول ملفاتهم إلى جانب الرئيس منتهي الولاية جوزي ماريو كمترشح مستقبل بعدم عدم ترشيحه من طرف الحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا والرأس الأخضر، الحاكم.وتعيش بيساو على وقع أزمة سياسية منذ عام 2015، وذلك إثر إقالة الرئيس، الوزير الأول الأسبق رئيس الحزب الحاكم دومينغوس سيموس بيريرا، فيما اختار الحزب الحاكم دومينغوس للترشح للرئاسة.// انتهى //02:17ت م0263