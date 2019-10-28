باريس 28صفر 1441 هـ الموافق 27أكتوبر 2019 م واستغلب فريق باريس سان جيرمان على ضيفه فريق ألومبيك مارسيليا بأربعة أهدافٍ نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، وتعادل فريق أميان مع مضيفه سانت إتيان بهدفين لكلا الفريقين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب جوفروا غيشار.كما تغلب فريق رين في أرضه على فريق تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما تغلب فريق ستراسبورغ على نيس بهدفٍ دون رد.وتعادل فريق ريمس أمام ضيفه فريق نيم دون في المباراة التي أقيمت على ملعب أوقوست دولون، بينما تغلب فريق ألومبيك ليون على ضيفه فريق ميتز بهدفين دون مقابل على ملعب الأضواء .في حين، خسر فريق ديجون أمام فريق بريست بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المقامة على ملعب فرانسيس لو بليه في مدينة بريست الفرنسية، وتعادل مونبيليه مع أنجيه بدون أهداف.وفي مباراة أخرى، خسر فريق بوردو أمام فريق ليل بثلاثة أهدافٍ دون رد ، وتغلب موناكو على نانت بهدفٍ دون مقابل.وبهذه النتائج، ما زال فريق باريس سان جيرمان متصدرا قائمة الدوري برصيد 27نقطة، بفارق 8 نقاط عن فريق نانت في المركز الثاني، بينما حل فريق ليل في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وفريق ريمس في المركز الرابع ، يليه بريست وأنجيه في المركز الخامس والسادس.// انتهى //03:02ت م0264