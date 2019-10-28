الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء.أمير مكة يكرّم ضباط وأفراد الدوريات الأمنية.أمير الرياض يشرف حفل سفارة كوريا الجنوبية.سعود بن نايف: القيادة تراهن على الشباب.أمير نجران يشيد بجهود جمعية «سعداء».أمير الباحة يستقبل مدير مرور المنطقة.فيصل بن مشعل: مذكرات التفاهم تفعيل واقعي لمبدأ التنسيق.تركي بن بندر يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.نائب أمير جازان يستقبل منتسبي الجمعية السعودية للفنون التشكيلية.الرئيس اليمني يشيد بجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.نهاية سوداء للبغدادي.. فجّر نفسه في نفق مع أطفاله الثلاثة.المملكة توحد الصفوف اليمنية أمام المشروع الحوثي.احتجاجات لبنان إيد بإيد.// يتبع //07:33ت م0004