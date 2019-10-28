وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( وحدة التراب اليمني أولاً):يوماً بعد آخر، وموقفاً تلو موقف، تؤكد المملكة أنها وقوات التحالف التي وقفت في صف الشرعية اليمنية حريصة كل الحرص على وحدة التراب اليمني وسلامة المواطن اليمني.وأضافت : مع إعلان قوات التحالف بقيادة المملكة إعادة تموضع قواتها في (عدن)، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، وفي إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية،واعتبرت أن المتأمل للمشهد اليمني يتأكد تماماً من ثبات موقف التحالف بالأزمة اليمنية، والحرص على استقرار اليمن من خلال مواجهة المشروع الإيراني وأدواته، وتقديم مصلحة الشعب اليمني وتوحيد الصف على أي شيء آخر، مع الإشادة بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهمات العملياتية بكل كفاءة واقتدار.وبينت أن هذا الإعلان يؤكد التزام تحالف دعم الشرعية بالوقوف مع الشعب اليمني، والمساهمة الجادة في إنهاء معاناته والتهديدات التي يواجهها من عملاء نظام الملالي.// يتبع //07:33ت م0006