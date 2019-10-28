وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التموضع بعدن.. والجهود المستمرة) : في إطار الجهود المستمرة حول تنسيق العمليات الأمنية والعسكرية في اليمن تعزيزا لمختلف الجهود الإغاثية والإنسانية، فقد أعلنت قيادة قوات التحالف إعادة تموضعها في عدن بقيادة المملكة وإعادة عمليات الانتشار وفقا لمتطلبات العمليات الحالية، وهذه خطوة حميدة من شأنها تعزيز الجهود المبذولة لتأمين كافة الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية، ومن ثم فإنها خطوة من شأنها استئصال شأفة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فإعادة الانتشار سوف تضمن تحقيق المتطلبات الحالية لقوات التحالف وتحتوي الإرهاب في مختلف الأراضي اليمنية.وأشارت الى أن قيادة التحالف يهمها احتواء العمليات المعادية ووضع حدود قاطعة لمختلف العمليات الإرهابية التي قد تقوض عمليات إحلال السلام في اليمن وعودة الشرعية، وقد أشادت قوات التحالف بكل الجهود المبذولة لاسيما جهود القوات الإماراتية التي ساهمت مساهمة فعالة في إنجاح مختلف الخطط الموضوعة لتنفيذ كافة المهام العملياتية بكل اقتدار وكفاءة، ويهم قوات التحالف كما أعلنت مرارا تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في اليمن واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لدعم الشعب اليمني بكل مكوناته ودعم الحكومة الشرعية، والتموضع الأخير يحقق تلك الأهداف والغايات على أفضل وأكمل وجه.وأكدت على أن المملكة اتخذت هذا الإعلان على اعتباره خطوة حيوية وهامة لتعزيز كافة العمليات العسكرية التي من شأنها تعزيز مختلف العمليات الإنسانية والإغاثية على الأرض، كما أن اتخاذها سيحول دون انتشار العمليات الإرهابية أيا كان مصدرها، وتلك خطوة من شأنها أن تعزز كافة السبل للإسهام في تحقيق استقرار اليمن وأمنه، وهذا ما تنشده المملكة في كل خطواتها الحميدة في اليمن، فتحقيق دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية يقف على رأس أولويات المملكة الساعية لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق الذي أنهكته العمليات الإرهابية وأنهكته التدخلات في شؤونه الداخلية.وختمت : ستبقى المملكة متمسكة بثوابتها المعلنة تجاه اليمن، وهي ثوابت من شأنها مساعدة الشعب اليمني على استعادة شرعيته والعمل على احتواء الإرهاب وصولا إلى استقرار هذا البلد وأمنه، وتلك ثوابت لا تتزحزح المملكة عنها قيد أنملة، وقد باركها المجتمع الدولي وباركتها سائر الدول المحبة للعدل والحرية والاستقرار، ولابد في ضوء تحقيق تلك الثوابت من إعادة اليمن إلى حضنه العربي وتخليصه من ظاهرة الإرهاب ووقف التدخلات في شأنه، ولن يتمكن أعداء اليمن من تحقيق مآربهم في ظل السعي إلى تفعيل تلك الثوابت التي أيدها أبناء الشعب اليمني للخلاص من أزمته الراهنة وإنقاذ اليمن من مشاكله العالقة.// انتهى //07:33ت م0007