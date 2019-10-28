طرابلس 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس بمدينة زوارة الذي أكد أن وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس مرهون بانسحاب الجماعات المسلحة، وألا يكون هناك أي تهديد للعاصمة بأية صورة كما رحب الجانبان خلال اللقاء بعقد مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأخطاء الماضية.وبينت الصحف إعلان القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» القضاء على 25 في المئة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا من خلال أربع غارات جوية أمريكية.وعرجت على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي أكد فيها أن مسيرة مؤتمر برلين تتضمن عقد اجتماع جديد ضمن سلسلة المفاوضات السابقة على عقد المؤتمر على أن تكلل هذه المفاوضات بقمة يخرج عنها لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها.// انتهى //08:25ت م0008