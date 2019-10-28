الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسيـرأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد غداً في سلطنة عُمان.ويناقش أصحاب المعالي الوزراء مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها : مشروع مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، ومشروع إنشاء صندوق وقفي لدول مجلس التعاون، وتعزيز دور العلماء الراسخين في العلم في المجتمعات الخليجية، ومقترح إعداد مذكرة التفاهم بين الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الشؤون الإسلامية.كما يُناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من المملكة بشأن عدد من الموضوعات وهي مكافحة الإرهاب، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة.ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع عدداً من التوصيات عن مجمل الأعمال والبرامج المطروحة على طاولة اجتماعات أصحاب المعالى الوزراء بدول المجلس، كما يلتقي أصحاب المعالي الوزراء بصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.// انتهى //08:48ت م0011