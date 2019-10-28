الخرطوم 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد ، دعم المنظمة الدولية للحكومة المدنية الانتقالية بالسودان برئاسة عبدالله حمدوك، مشيرة إلى النجاح الذي حققه السودان وتجاوزه للتحديات، حتى تم تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية.وقالت إن الجيش اليمني سيطر أمس، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال جشيرة بمديرية البقع بمحافظة صعدة.ونقلت عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله، إن مقتل أبو بكر البغدادي يمثل ضربة قوية لتنظيم "داعش" الإرهابي لكنها مجرد مرحلة في الحرب ضد الإرهاب.وركزت على إعلان القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" أنها قضت على 25 في المئة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.وأشارت إلى استمرار المتظاهرين اللبنانيين أمس، في احتجاجاتهم لليوم الـ 11 على التوالي وخاصة في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط العاصمة بيروت وفي باقي المدن .وعرجت على تحذير وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورجان النواب أمس، من أن يوم 31 أكتوبر لايزال هو الموعد الذي يُفترض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيه داعية البرلمان إلىدعم محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات في 12 ديسمبر.// انتهى //09:08ت م0013