واشنطن 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسقُتل شخصان على الأقل، فيما أصيب 16 آخرون عندما أطلق مسلح النار عشوائيًا قبل أن يلوذ بالفرار في حفل لمئات الطلبة الجامعيين خارج الحرم الجامعي في مقاطعة هانت بولاية تكساس الأمريكية أمس.وقال قائد شرطة المقاطعة راندي ميكس في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هذا حادثًا فرديًا، وربما كان المستهدف شخصًا ما هناك ".وأشارت إلى أن الشرطة لازالت تبحث عن المسلح الهارب.// انتهى //10:29ت م0021