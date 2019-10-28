الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:37ت م0025