رام الله 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات البيان الختامي للقمة الـ18 لدول حركة عدم الانحياز، التي انعقدت على مدار اليومين المنقضيين في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 120 دولة، دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، وضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على إجماع فصائل العمل الوطني والمستويات الرسمية والمؤسساتية الفلسطينية على رفض قرار "حماس" تعيين مجلس بلدي رفح جنوب قطاع غزة، معتبرة هذه الخطوة غير قانونية وتصادر حق الشعب في اختيار ممثليه.وواكبت، تلقي "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" في الجزائر ملفات 22 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وأوردت صحف فلسطين خبر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي لدى تفجيره سترة ناسفة بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مغلق في شمال غرب سوريا.// انتهى //10:45ت م0028