الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019م واسينظم منتدى أسبار الدولي في دورته الرابعة المزمع انعقادها في بداية نوفمبر المقبل، جلسة نقاش عن "المدن في المستقبل"، لاستشراف المستقبل ورسم سيناريوهات مستقبلية، يشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في بحث عدد من الموضوعات.وستعقد محاضرة علمية بعنوان " المدن كمحركات مستقبلية للنمو الاقتصادي وكعامل جذب للموهبة والابتكار", يشارك فيها خبير التجارة واستشراف مستقبل الاستثمار في شركة OCO Global الألمانية الدكتور كولم ريلي، الذي أوضح أن أهمية هذا الموضوع العلمي يأتي نظراً لتزايد الاهتمام بتصور مدن المستقبل وقدرتها على مواجهة التحديات الجديدة، مبينًا أن أكبر 600 مدينة مأهولة بـ 20% من سكان العالم، وهذه النسبة تسهم في صناعة 60% من أجمالي الناتج المحلي، في الوقت الذي يتزايد فيه دورها المهيمن في تشكيل الاقتصاد العالمي.وبحسب معلومات سابقة أدلى بها الفريق المشارك من شركة أوه سي أوه، فإن معدل التحضر في المملكة العربية السعودية يصل إلى 82%، ويتوقع أن يرتفع إلى 98% بحلول عام 2030، مما يجعل الخبراء يؤكدون على ضرورة خلق بيئة مستدامة وذكية تجذب الابتكار من خلال إطار تكنولوجي واجتماعي ومؤسسي ملائم من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستمر تعززه التكنولوجيا.كما يناقش أستاذ هندسة وعلوم المواد في جامعة كاوست البروفسور الدكتور حسام الشريف، تطبيقات أجهزة الاستشعار عن بعد ذاتية الشحن للاستخدام في المتابعة الصحية، حيث يعكف الشريف وفريق من الباحثين في جامعة كاوست على تطوير تقنيات ووحدات استشعار يمكنها أن تشتمل على هوائيات خاصة تلتقط موجات الراديو الشاردة، وتحوِّلها إلى شحنة كهربية أو تزويد وحدات الاستشعار بأنظمة توليد الكهرباء من الاحتكاك لتعيد شحن بطارية وحدة الاستشعار عندما يتحرك المريض المثبتة على جسمه، على سبيل المثال.وتنشر كاوست تلك المستشعرات الدقيقة عبر أرجاء حرم الجامعة، لتقديم نموذج لمدن المستقبل الذكية التي يمكنها باستمرار رصد مستوى جودة الهواء أو تقديم المساعدة الملاحية للسيارات ذاتية القيادة.//انتهى//10:59ت م0031