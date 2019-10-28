بروكسل 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسبدأ السفراء الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي ، اليوم، اجتماعا في بروكسل في إطار اللجنة السياسية والأمنية للبت في تمكين المملكة المتحدة من مهلة زمنية جديدة قبل مغادرتها التكتل.ووفق عدة مصادر أوروبية تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمنح بريطانيا تمديداً حتى 31 يناير 2020 .ورفعت فرنسا تحفظاتها التي أحطبت محاولة سابقة يوم الجمعة لتمديد فترة خروج بريطانيا مشترطة ربط ذلك بتنظيم انتخابات عامة أو موافقة فعلية من قبل مجلس العموم البريطاني على الصفقة.ومن المرجح أن يتفق السفراء على آلية جديدة تسمح لبريطانيا بالخروج قبل نهاية يناير من العام المقبل.// انتهى //11:18ت م0033