إسلام آباد 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي بغارة أمريكية على الحدود السورية التركية.ونشرت تأكيد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي الثابت لنضال الشعب الكشميري من أجل الحصول على حقه في تقرير المصير.وتابعت تطورات الوضع في العراق حيث تستمر الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة وسقوط المزيد من القتلى والجرحى.وتناقلت أنباء استمرار الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ عدة أيام للمطالبة بتغيير النظام.وأشارت إلى خروج مئات الآلاف من المتظاهرين في منطقة كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا لدعم حركة الانفصال عن إسبانيا.وتابعت أيضاً مستجدات عملية المصالحة الوطنية الأفغانية، ووصول المبعوث الأمريكي الخاص زلمي خليل زاد إلى أفغانستان لعقد مباحثات مع الحكومة الأفغانية.// انتهى //11:22ت م0034