القريات 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسنظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة القريات امس محاضرة توعوية عن التهابات المفاصل الروماتويدي وسبل الوقاية منها، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل الروماتويدي، قدمها الأستاذ المساعد بقسم العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي بجامعة الجوف الدكتور ثامر التيم .وتضمنت المحاضرة التعريف بالمرض وبيان الأسباب والأعراض والعلامات التي تؤدي إلى تصلب المفاصل، وأهمية التشخيص المبكر من أجل الكشف عنها وعلاجها بأسرع وقت ممكن، فضلاً عن تقديم مجموعة من الإرشادات التوعوية عن هذه الالتهابات التي تُعد من أمراض المناعة الذاتية والمزمنة التي تسبب الألم والتورم في جميع مفاصل الجسم، الذي يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 50 عاماً.كما تطرق خلال المحاضرة عن الخطورة الصحية لالتهابات المفاصل الروماتويدي على حياة المريض، ومراحل تطور المرض ودوره في إصابة جميع مفاصل الجسم دون استثناء، التي عادة ما تتطور إلى أجزاء أخرى من جسم الإنسان كالأمعاء الدموية وأمراض القلب والسرطان، فضلاً عن بيان الأعراض والعلامات المصاحبة والآثار الجانبية المصاحبة للمرض وطرق الوقاية منه، مؤكدا على أن ممارسة بعض الأنشطة الرياضية وتغيير أسلوب نمط الحياة، تعزز من صحة المصاب بالتهاب المفاصل، كما تقلل من أعراض المرض.// انتهى //12:00ت م0043