لندن 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسوصلت ، الليلة الماضية ، قافلتين تابعتين للقوات الأمريكية إلى الأراضي السورية وذلك عبر معبر الوليد الحدودي.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن القافلتين ضمت أكثر من 85 آلية وشاحنة وعربة تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية، وتزامن مع دخولها تحليق مكثف للطائرات في سماء المنطقة، ليرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية الأمريكية إلى 150 التي جرى إدخالها على 4 مراحل منذ مساء أمس.// انتهى //12:02ت م0044