تونس 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تسليط الأضواء على المشهد السياسي في تونس مع بدء المشاورات السياسية من أجل تشكيل الحكومة القادمة، مشيرة إلى فتح رئاسة الجمهورية نقاشات مع الفاعلين السياسيين لحسم ملف تشكيل الحكومة.وكتبت عن تواصل إغلاق المعبر الحدودي رأس جدير الرابط بين تونس وليبيا من الجانب الليبي بعد قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني غلقه بسبب ما اعتبره سوء معاملة يتعرض لها الليبيون في المعبر من الجانب التونسي.وأخبرت صحف الإثنين عن تلقي "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" في الجزائر ملفات 22 مترشحًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وتطرقت صحف تونس دوليًا، إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي بعد أن فجر نفسه وزوجتيه وأطفاله داخل نفق في مدينة إدلب السورية على إثر عملية أمريكية.// انتهى //12:05ت م0045