حفر الباطن 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واستلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، منذ يوم الجمعة الماضي وحتى يوم أمس، نحو 1176 بلاغاً مباشراً، منها ٤ حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة، فيما نتج عن الحالة المطرية ١١ إصابة، و٧ وفيات، وإخلاء ١٦شخصاً، وإيواء ٧ أشخاص، إضافة إلى تضرر ٤٠ مركبة، وثلاثة منازل.وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أن هذه البلاغات أتت بعد ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على محافظات الخفجي وحفر الباطن والقرية العليا.وبين أن الأمطار والسيول قد تشكل خطراً يهدد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر خصوصاً في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول مع الأخذ بعين الاعتبار بأن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول، تعد مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة.وحث على متابعة التعليمات الإرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول ومنها متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة، مشيرا إلى أن يكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة المهمة في حالة احتمالية وصول مياه الأمطار لداخل المنزل، والاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل، والحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات، والحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة والتأكد من سلامتها وجفافها من الماء، إضافة إلى البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر.ولفت المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية إلى أنه في حال التأكد من أن البقاء في المنزل يعد خطورة فيجب المبادرة إلى إخلائه والبحث عن أقرب مكان آمن، وفي حال قيادة السيارة التوجه بها بعيداً عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول، وفي حال تعطل السيارة والخشية من السيول فيجب تركها واللجوء لأقرب مكان آمن، ومساعدة الآخرين بالشكل الذي لا يشكل خطورة على حياته وحياة الآخرين، وعدم محاولة لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية، ومنع من يحاول السباحة في مياه الأمطار وأفهامه بأن هذا خطر يهدد حياته، وإبلاغ الدفاع المدني على الرقم "998" عن أي خطر يشاهده.وأكد أنه في حالة القيام بالرحلات البرية أو التخييم فهناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان مع مراعاة بعض التعليمات السابقة من خلال الابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار أو التعرض لسيول منقولة، وعدم المجازفة في اجتياز الأودية أثناء جريانها، وإبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات، والابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.وأشار إلى أنه لمعرفة المزيد من الإرشادات، التواصل عبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة الإنترنت www.998.gov.sa والاطلاع على إرشادات الدفاع المدني للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول.// انتهى //12:06ت م0048