القاهرة 29 صفر1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 3%، بعدما سجلت 19 مليار و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وكشف أحدث تقرير صدر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية الذي نشر اليوم عن تسجيل انخفاض طفيف في الواردات خلال ذات الفترة لتبلغ 52 مليارا و399 مليون دولار.وأوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري والذي تراجع بقيمة بلغت 669 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.// انتهى //12:15ت م0051