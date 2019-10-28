اقتصادي / انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.14%
الاثنين 1441/2/29 هـ الموافق 2019/10/28 م واس
لندن 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس
تراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى 1.2818 دولاراً.
كما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام اليورو بنسبة 0.15% ليصل إلى 86.48 بنساً مقابل اليورو.
ويأتي هذا الانخفاض على خلفية توقعات بالاتفاق اليوم على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير من العام القادم 2020.
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12:35ت م
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