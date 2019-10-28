لندن 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واستراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى 1.2818 دولاراً.كما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام اليورو بنسبة 0.15% ليصل إلى 86.48 بنساً مقابل اليورو.ويأتي هذا الانخفاض على خلفية توقعات بالاتفاق اليوم على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير من العام القادم 2020.// انتهى //12:35ت م0052