الرباط 29 صفر 1441 ه موافق 28 اكتوبر 2019 م واستصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم بتوقيع المغرب والمملكة المتحدة ،بلندن على اتفاق شراكة شامل يدخل حيز التنفيذ بمجرد توقف سريان الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فيما يخص المملكة المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد.وواصلت الصحف اهتمامها بتحقيق الأمن المغربي إنجازا أمنيا مهما بعد نجاجه، بعد ثلاث عمليات أمنية متزامنة ،في إفشال خطط تنظيم داعش الإرهابي الرامية إلى استهداف استقرار المغرب، عبر تفكيك خلية إرهابية، موالية لداعش كان أفرادها بصدد التحضير للقيام، بسلسلة من العمليات الإرهابية بتنسيق مع عناصر أجنبية، لضرب بنى تحتية حساسة ومواقع حيوية.مغاربيا ،تحدثت الصحف عن إطلاق الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد ،مباحثات مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من أجل تشكيل الحكومة المقبلة في تونس.واهتمت بتطورات الشأن اللبناني، مع استمرار ضغوط الشارع على الحكومة من أجل دفعها إلى الاستقالة رغم تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري خطة إصلاح جذرية.دوليا، تصدر اهتمامات الصحف، إعلان الرئيس الأمريكي أمس عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية سرية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.// انتهى //12:42ت م0055