القاهرة 29 صفر1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسيشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية المقرر انعقادها غدا في اليونان، تحت رعاية رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم، أن القمة الاقتصادية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين العالمين العربي والأوروبي وخلق أرضية مشتركة خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتعزيز فرص استشراف مجالات جديدة، للتعاون لضمان مواصلة العمل والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.ولفت البيان إلى أن مشاركة "أبو الغيط" في الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية، تأتي في إطار حرص الجامعة العربية على التعاون والتفاعل مع التجمعات الدولية والاقليمية الفعالة بما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية.وأوضح البيان أن الأمين العام للجامعة سيجري خلال زيارته لليونان والتي بدأت اليوم مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين اليونانيين، وفي مقدمتهم الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، حيث سيبحث معه تطور العلاقات العربية اليونانية في مختلف المجالات، نظرا لموقع اليونان في إطار الاتحاد الأوروبي ودورها النشط إقليمياً، ومواقفها المساندة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.وأضاف أن زيارة أبو الغيط ستشمل لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وجلسة مباحثات موسعة مع وزير خارجية اليونان نيكولاس ديندياس، منوها بأنه من المنتظر أن تتناول هذه الجلسات سبل تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، مثل مكافحة الإرهاب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية وكيفية تنسيق الجهود لاحتواء هذه الأزمات بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.// انتهى //12:56ت م0057